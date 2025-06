'Ex-Ajacied wilt vertrekken en is bereid salaris in te leveren'

Voormalig Ajax-speler Antony lijkt zijn hoofdstuk bij Manchester United deze zomer definitief af te sluiten. De Braziliaan, die in 2022 nog als recordtransfer van Amsterdam naar Manchester vertrok, staat volgens de Manchester Evening News te springen om een vertrek.

De buitenspeler ligt formeel nog tot medio 2027 vast bij United, maar zou er alles aan willen doen om elders een frisse start te maken. Antony is zelfs bereid om een fors deel van zijn salaris in te leveren. Hij wil dertig procent van zijn huidige loon opofferen om te kunnen vertrekken, klinkt het in Engelse media. Een opvallend offer, gezien hij momenteel jaarlijks minstens tien miljoen euro op zijn rekening ziet verschijnen.

Antony raakte snel zijn basisplek kwijt in Manchester en kwam zelden tot het niveau dat hij onder Erik ten Hag in de Johan Cruijff ArenA liet zien. Voor geïnteresseerde clubs is Antony deze zomer naar verluidt beschikbaar voor 37 miljoen euro.