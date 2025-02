Ex-Ajacieden finaal afgemaakt: "Hij wordt ook steeds slechter"

Paul Scholes is kritisch over de verdediging van Manchester United. In de podcast The Overlap uit het clubicoon forse kritiek op Matthijs de Ligt, Leny Yoro en Lisandro Martínez.

"Het baart me zorgen hoeveel clubs De Ligt al heeft gehad op zijn leeftijd. Hij was geweldig bij Ajax, maar lijkt slechter te worden naarmate hij ouder wordt. Bayern München en Juventus hebben hem laten gaan", zo zegt Scholes.

"Wat zijn je ambities? Ik wil een team zien dat de Premier League kan winnen. Gaat dat lukken met De Ligt en Yoro als centrumverdedigers?", vraagt Scholes zich af. De voormalig middenvelder gaat in de uitzending in discussie met een fan, die het tweetal ‘vrij goed’ noemt. "Is ‘vrij goed’ goed genoeg?", wil Scholes weten.

De negentienjarige Yoro, afgelopen zomer voor 62 miljoen euro overgekomen van Lille OSC, heeft Scholes tot dusver nog niet kunnen bekoren bij Manchester United. "Heb je hem gezien tegen Southampton (3-1 zege op 16 januari, red.)? Hij is nog jong en het is wel een centrumverdediger die ik zou behouden." Ook op Martínez is Scholes kritisch. "Zelfs als hij volledig fit is, is hij niet goed genoeg om de Premier League mee te winnen."