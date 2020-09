Geschreven door Kevin Ligtvoet 22 sep 2020 om 10:09

De afgelopen week hebben er weer veel balletjes gerold over de hele wereld, en een aantal ex-Ajacieden hebben ook weer wat meegemaakt. In deze rubriek kijken we elke week naar een aantal oud-Ajax spelers en hoe ze presteren in het buitenland.

Donny van de Beek

Donny van de Beek heeft afgelopen weekend zijn debuut gemaakt bij Manchester United. Hij begon op de bank maar mocht uiteindelijk invallen en wist gelijk te scoren! Echter was dit niet genoeg voor ‘The Reds’ om de punten in Manchester te houden, want Crystal Palace wist ze met 1-3 te verslaan.

Bertrand Traoré

“Bertje” kende afgelopen jaar een ‘prima’ seizoen bij Olympique Lyon. Hij speelde 23 wedstrijden in de Ligue 1. Twee dagen geleden werd echter bekend dat hij de Franse club weer gaat verlaten en in de Premier League aan de slag gaat, bij Aston Villa. Hier komt hij onder andere Anwar el Ghazi tegen. Aston Villa betaalt zo’n 18,4 miljoen voor de aanvaller, en dit kan nog ongeveer 2,2 miljoen oplopen door bonussen.

Zlatan Ibrahimović

In Italië zijn ze ook weer begonnen aan het voetbalseizoen en Zlatan zou Zlatan niet zijn om dan niet gelijk twee keer te scoren. Hij speelde met zijn team AC Milan tegen Bologna en zorgde met zijn goals voor een 2-0 overwinning. Ibrahimovic, die op 3 oktober 39 jaar wordt, kijkt er zelf niet raar van op: “Ik ben net als Button. Oud geboren, maar ik ga jong dood. Als ik nu 20 jaar was geweest had ik er zo nog twee gemaakt, maar ja, ik ben bijna 39.” De oud-Ajacied keerde begin 2020 terug in Europa na een Amerikaans avontuur bij LA Galaxy.

Jan Vertonghen

Oud-Ajax aanvoerder Jan Vertonghen maakte zijn eerste minuten in de Liga NOS voor Benfica. Gelukkig voor hem liep dit beter af dan het, zeer korte, Europese avontuur. De wedstrijd werd met 1-5 gewonnen en de verdediger speelde de volledige 90 minuten.

Hakim Ziyech

We hadden graag gekeken naar Hakim Ziyech die dit weekend met Chelsea zijn debuut kon maken tegen Liverpool, maar helaas was de middenvelder geblesseerd. Het lijkt er wel op dat het een lichte blessure is, en dat Hakim volgende week bij de selectie zit.

Toby Alderweireld en Davinson Sánchez

Beide oud-Ajax verdedigers spelen nog bij Tottenham Hotspur, dit seizoen zonder de eerder genoemde Jan Vertonghen. Tot nu toe wisselen ze elkaar perfect af. Alderweireld speelde in speelronde 1 90 minuten tegen Everton, en Davinson Sánchez speelde in het tweede duel tegen Southampton de hele wedstrijd. Afgelopen weekend wisten de Spurs met 2-5 te winnen.