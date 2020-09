Geschreven door Kevin Ligtvoet 16 sep 2020 om 10:09

Na een lange Corona-stilte is de voetbalwereld weer begonnen. Zo ook voor een aantal ex-Ajacieden. Met dit nieuwe concept nemen we wekelijks een kijkje naar oud-Ajax spelers en hun avonturen in het buitenland.

Jan Vertonghen

Er waren nog een tijdje geruchten dat hij terug zou komen naar Amsterdam, maar uiteindelijk vertrok Jan Vertonghen naar Benfica. Zijn officiële seizoen begon gisteravond tegen PAOK (derde voorronde UCL) en het eerste wat hij deed was een bal in eigen doel werken. Geen lekker begin dus. Uiteindelijk ging de wedstrijd met 2-1 verloren.

Donny van de Beek

Hij is pas net vertrokken uit Amsterdam en moet nog wachten op zijn officiële debuut, maar Donny van de Beek maakte zaterdag wel zijn debuut in een oefenduel tegen Aston Villa. Hij speelde 90 minuten, maar wist niet het verschil te maken. Manchester United ging met 1-0 onderuit.

Jasper Cillessen

Een pijnlijk begin voor de ex-doelman van Ajax. Hij zat niet bij de selectie voor de eerste competitiewedstrijd van Valencia, die ze wonnen met 4-2.

Davy Klaassen

Oud-aanvoerder Davy Klaassen begon zijn seizoen op de bank bij Werder Bremen tijdens de eerste rond van de DFB-Bokal. Hij zal tevreden zijn met de 2-0 overwinning, maar misschien iets minder met zijn 45 minuten speeltijd.

Kenny Tete

Kenny Tete had zeer waarschijnlijk ook op meer minuten gehoopt aan het begin van het seizoen met Olympique Lyon. Tot nu toe bleef het, jammer genoeg voor de rechtsback, bij één invalbeurt. Ex-PSV aanvaller Memphis Depay speelt zichzelf iets meer in de kijker bij de Franse ploeg.

Siem de Jong

Uitleg over hoe de MLS precies werkt zal ik u besparen, maar we kunnen wel zien dat Siem de Jong afgelopen weekend in de basis stond tegen NYC FC. Helaas ging de ex-Ajacied wel met 0 punten naar huis na een 2-1 nederlaag.

Christian Eriksen

Het Serie A seizoen begint pas volgende week zaterdag voor Inter Milan, maar het is nog maar de vraag of de Deense middenvelder dan nog speelt in de modestad van Italië. Het lijkt erop dat zijn toekomst zeker niet bij Inter ligt. Waar zal Eriksen zijn steekballetjes gaan geven dit seizoen?