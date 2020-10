Geschreven door Kevin Ligtvoet 07 okt 2020 om 10:10

Dit weekend rolde de bal over de gehele wereld nog één keer voor de interlandperiode. Hoe deden de Ex-Ajacieden het bij hun huidige clubs?

Mitchell Bakker

Net als vorig weekend stond linksback Mitchell Bakker in de basis bij Paris Saint-Germain. Hij speelde vrijdagavond 90 minuten tegen Angers SCO en de ploeg uit Parijs hield de punten in eigen huis na een 6-1 overwinning. De oud-Ajacied gaf de assist op de 4-1 van Julian Draxler.

Joël Veltman

Joël Veltman maakte dit weekend zijn debuut in de Premier League. Hij mocht in de rust invallen bij Brighton & Hove Albion op bezoek bij Everton. Helaas kon hij geen punten pakken in zijn eerste duel, want de thuisploeg wist met 4-2 te winnen.

Carel Eiting

Carel Eiting stond in de basis bij Huddersfield Town tegen Roterham United. Hij speelde 90 minuten en maakte een sterke indruk. Uiteindelijk werden de punten gedeeld (1-1).

Sergiño Dest

De pas net vertrokken Sergiño Dest mocht afgelopen zondag zijn debuut maken onder Ronald Koeman. Ook Frenkie de Jong startte tegen het Sevilla van Nemanja Gudelj. De Catalanen kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Donny van de Beek

Opnieuw was er geen basisplaats zondag voor Donny van de Beek. Manchester United speelde echter ook erg slecht en ging met 1-6 (!!) onderuit in eigen huis tegen Tottenham Hotspur. Bij de Londenaren stond Davinson Sánchez in de basis, maar ook Toby Alderweireld moest genoegen nemen met een plek op de bank.

Hakim Ziyech

Frank Lampard heeft bekend gemaakt dat Hakim Ziyech nog steeds niet fit genoeg is voor een plek op de bank. De middenvelder wacht nog steeds op zijn debuut in de Premier League nadat hij in de voorbereiding geblesseerd raakte.