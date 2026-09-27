Ex-Ajax-duo keert terug in selectie bij Oranje voor Servië-duel

Kenneth Taylor en Jurriën Timber keren zondagavond terug in de wedstrijdselectie van het Nederlands elftal. De twee voormalig Ajacieden ontbraken nog tijdens het Nations League-duel met Duitsland, maar kunnen tegen Servië weer in actie komen. Jeremie Frimpong is juist buiten de wedstrijdgroep gehouden.

De selectie van bondscoach Xavi Hernández bestaat momenteel uit 24 spelers, terwijl er maximaal 23 namen op het wedstrijdformulier mogen staan. Daardoor moest één speler plaatsnemen op de tribune. De keuze is gevallen op Frimpong, zo blijkt uit de spelerslijst die de UEFA zondagochtend heeft gepubliceerd.

Voor Taylor en Timber is er tegen Servië dus wél plaats in de wedstrijdselectie. Beide spelers doorliepen de jeugdopleiding van Ajax en speelden jarenlang in Amsterdam. Tijdens het eerdere 1-1 gelijkspel met Duitsland behoorden zowel Taylor als Timber niet tot de wedstrijdgroep, maar Hernández kan zondag weer een beroep doen op het tweetal.