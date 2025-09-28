Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ex-Ajax-speler bekritiseerd door Engelse media: "Was onzichtbaar"

Thomas
bron: Engelse media
Brian Brobbey, Lutsharel Geertruida, Jorrel Hato
Brian Brobbey, Lutsharel Geertruida, Jorrel Hato Foto: © Pro Shots

Jorrel Hato kende zaterdag een teleurstellende avond in dienst van Chelsea. De pas negentienjarige verdediger mocht voor het eerst starten in het hart van de defensie, maar kon in het duel met Brighton & Hove Albion (1-3) geen indruk maken. Na een tegendoelpunt in de tweede helft haalde trainer Enzo Maresca hem direct naar de kant.

Het medium Goal gaf Hato een vijf voor zijn optreden. "Vormde samen met Cucurella een duo om de aanzienlijke dreiging van Minteh te beteugelen en moest na de rode kaart van Chalobah nog alerter zijn. Werd meteen gewisseld nadat Welbeck zijn eerste maakte, omdat hij in het centrum onzichtbaar was geworden", luidde het oordeel.

Sports Illustrated zag het iets positiever in en kende de Nederlander een 6.5 toe, terwijl The Daily Express bleef steken op een zes. "Voor het eerst zagen we de Nederlander in de basis als centrumverdediger. Verspeelde een paar keer de bal bij pogingen om het middenveld in te spelen", aldus het Engelse medium.

Gerelateerd:
Sydney van Hooijdonk

Sydney van Hooijdonk: "We waren echt heer en meester in de Arena"

0
Kenneth Taylor aan de bal in de Johan Cruijff ArenA

Taylor kritisch op de eigen supporters: "Ik heb liever dat..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Jorrel Hato
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 FC Twente 7 2 10
7 Fortuna Sittard 7 0 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd