Ex-Ajax-speler bekritiseerd door Engelse media: "Was onzichtbaar"

Jorrel Hato kende zaterdag een teleurstellende avond in dienst van Chelsea. De pas negentienjarige verdediger mocht voor het eerst starten in het hart van de defensie, maar kon in het duel met Brighton & Hove Albion (1-3) geen indruk maken. Na een tegendoelpunt in de tweede helft haalde trainer Enzo Maresca hem direct naar de kant.

Het medium Goal gaf Hato een vijf voor zijn optreden. "Vormde samen met Cucurella een duo om de aanzienlijke dreiging van Minteh te beteugelen en moest na de rode kaart van Chalobah nog alerter zijn. Werd meteen gewisseld nadat Welbeck zijn eerste maakte, omdat hij in het centrum onzichtbaar was geworden", luidde het oordeel.

Sports Illustrated zag het iets positiever in en kende de Nederlander een 6.5 toe, terwijl The Daily Express bleef steken op een zes. "Voor het eerst zagen we de Nederlander in de basis als centrumverdediger. Verspeelde een paar keer de bal bij pogingen om het middenveld in te spelen", aldus het Engelse medium.