Ex-Ajax target floreert: "De topteams weten niet dat hij bestaat"

Leonardo Balerdi, ooit in beeld bij Ajax, maakt momenteel indruk bij Olympique Marseille. Trainer Roberto De Zerbi is vol lof over de Argentijn en vreest zelfs dat grotere clubs hem binnenkort zullen ontdekken.

"Ik hoop dat de grote Europese teams niet weten dat hij bestaat", zegt De Zerbi tijdens een persconferentie. "Ik zeg altijd voor het slapen gaan dat ik blij ben dat hij onder de radar gaat. Hij is een uitzonderlijke speler." De coach is zichtbaar onder de indruk van de kwaliteiten van zijn aanvoerder, die een sleutelrol vervult bij de Franse nummer twee.

Balerdi, inmiddels 26 jaar, maakte als jonge verdediger de overstap van Boca Juniors naar Borussia Dortmund, maar brak daar niet door. Na een jaar op huurbasis bij Marseille nam de club hem in 2021 definitief over. Sindsdien heeft hij zich opgewerkt tot een vaste waarde en draagt hij zelfs de aanvoerdersband. Met inmiddels 157 wedstrijden voor Marseille op zijn naam, is hij een onmisbare schakel in de defensie.

Ajax had de Argentijn afgelopen zomer hoog op de verlanglijst staan, maar een transfer naar Amsterdam kwam er niet van.