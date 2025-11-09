Ex-Ajax-target vervolgd voor verspreiden kinderporno: "Veel spijt"

Deense media melden dat oud-Ajax-doelwit Andreas Schjelderup wordt vervolgd voor het verspreiden van kinderporno toen hij negentien jaar oud was. Vorig jaar werd Schjelderup nog gelinkt aan Ajax en PSV.

"Hallo iedereen, ik wil tegen jullie allemaal open zijn over een domme fout die ik twee jaar geleden heb gemaakt", begint de Noor. "Op dat moment was ik negentien en ik moet nu de gevolgen onder ogen zien. Ik wil de verantwoordelijkheid op mij nemen voor wat ik gedaan heb, maar het is belangrijk om enige context te geven."

"Ik kreeg een korte video toegestuurd en stuurde hem door naar een vriend. Toen ik de video doorstuurde, dacht ik er niet bij na dat deze video anders was dan de video's die ik normaal doorstuur naar die vriend. Ik zag alleen de eerste seconden. Mijn vriend wees mij er direct op dat het illegaal was om deze video door te sturen en ik verwijderde de video meteen", verklaart de inmiddels 21-jarige aanvaller.

De speler van Benfica betuigt heel veel spijt. "Mijn intentie was niet om zoiets als dit te verspreiden, of om mensen hiermee te raken. Het was een domme eenmalige fout, waar ik heel veel spijt van heb. Toen de Deense politie contact met mij opnam, vertelde ik direct wat er was gebeurd. Ik heb in het gehele proces meegeholpen."

"Ik zou graag sorry willen zeggen tegen de mensen die ik heb geraakt met het doorsturen van deze video. Daarnaast wil ik ook sorry zeggen tegen mijn vrienden, familie, werknemers, het land en alle fans die ik heb teleurgesteld" aldus Schjelderup.