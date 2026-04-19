'Ex-Ajax-toptalent op weg naar ADO, ook Spaanse en Engelse interesse'

Thomas
bron: Fabrizio Romano
Jayden Braaf bij Udinese Foto: © Pro Shots

Jayden Braaf staat mogelijk voor een nieuwe stap in zijn carrière. De voormalig jeugdspeler van Ajax en PSV lijkt dicht bij een overstap naar ADO Den Haag, al is er ook interesse vanuit het buitenland voor de vleugelaanvaller.

De 23-jarige Braaf traint momenteel al mee in Den Haag om zijn conditie op peil te houden en is in gesprek over een langer verblijf. Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft ADO op dit moment de beste papieren om hem vast te leggen, al is een definitieve beslissing nog niet genomen.

Toch is er concurrentie. Vanuit Spanje heeft Cádiz zich gemeld en ook het Engelse Portsmouth volgt de situatie van de buitenspeler op de voet. Braaf, die sinds zijn vertrek bij Hellas Verona zonder club zit, weegt zijn opties nog af.

Voor zowel Ajax als PSV is Braaf geen onbekende naam. De aanvaller gold in zijn jeugd als groot talent en doorliep opleidingen bij beide clubs, voordat hij in 2018 koos voor een avontuur bij Manchester City. Die doorbraak bleef uit, waarna hij via meerdere clubs zijn weg vervolgde in het profvoetbal.

