Ex-Feyenoorder legt Ajax-stap uit: "Hier gewoon beter op mijn plek"
Ajax heeft opnieuw een talent uit de eigen jeugdopleiding langer aan zich gebonden. De vijftienjarige Milan Verhoeven heeft in Amsterdam zijn eerste profcontract ondertekend. De aanvallende middenvelder ligt daardoor tot medio 2029 vast bij de club, nadat hij vorig jaar de overstap maakte vanuit de jeugdopleiding van Feyenoord.
Verhoeven komt momenteel uit voor Ajax Onder-16 en voelt zich naar eigen zeggen helemaal op zijn plaats in Amsterdam. De geboren Rotterdammer koos in 2025 voor een opvallende overstap van Feyenoord naar de grote rivaal. "Ik voelde me hier gewoon beter op mijn plek. De eerste gesprekken waren goed en na de eerste training voelde ik me gelijk thuis. Dit is gewoon de omgeving waar ik wil zijn", vertelt Verhoeven via de clubkanalen van Ajax.
De jonge middenvelder staat bekend als een aanvallend ingestelde speler die graag aan de bal komt. Verhoeven zoekt daarbij geregeld de dribbel en de één-tegen-één-situaties op. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij zijn doelen voor de komende jaren al duidelijk voor ogen.
Verhoeven, die in januari zijn zestiende verjaardag viert, hoopt uiteindelijk door te breken in de hoofdmacht van de Amsterdammers. "Ik wil zo snel mogelijk naar Ajax 1 om te voetballen in de Arena. In een vol stadion spelen is wat ik het allerliefst wil bereiken", aldus het Ajax-talent.
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