Ex van Van der Vaart openhartig: "Zo'n ervaring vergeet je nooit"
Sylvie Meis heeft openhartig teruggeblikt op een bijzonder moeilijke periode uit haar leven. De voormalig echtgenote van Rafael van der Vaart kreeg in 2009 de diagnose borstkanker en vreesde destijds niet alleen voor haar eigen gezondheid. Vooral de gedachte dat ze haar zoontje Damián mogelijk niet zou zien opgroeien, hield haar bezig.
Meis en Van der Vaart vormden jarenlang een van de bekendste sterrenkoppels van Nederland. De oud-Ajacied en de presentatrice trouwden in 2005 en kregen een jaar later hun zoon Damián, die inmiddels zelf actief is in de jeugdopleiding van Ajax.
In 2009 veranderde het leven van het gezin ingrijpend. Bij Meis, die op dat moment pas 31 jaar oud was, werd borstkanker vastgesteld. Hoewel ze naar de buitenwereld toe sterk probeerde te blijven, maakte ze achter de schermen een bijzonder zware tijd door.
Zeventien jaar later blikt Meis in gesprek met het Duitse BILD terug op die periode. Vooral de zorgen om haar destijds driejarige zoontje hebben diepe indruk gemaakt. "Mijn grootste angst was niet alleen de ziekte zelf, maar ook de gedachte dat ik er misschien niet voor mijn zoon zou zijn en hem niet zou zien opgroeien", vertelt de inmiddels 48-jarige presentatrice.
Meis onderging verschillende behandelingen en werd uiteindelijk genezen verklaard. Toch heeft de ziekte tot op de dag van vandaag invloed op haar leven. Zo kwam ze door haar ziekte en de behandelingen vroeg in de overgang, moet ze nog altijd meerdere keren per jaar op controle en gebruikt ze uit voorzorg medicatie.
Ook op mentaal vlak heeft de ziekte zijn sporen achtergelaten. Meis probeert zich echter niet langer te laten leiden door de angsten die ze destijds voelde. "Zo'n ervaring vergeet je nooit. Maar ik wil niet dat de angst van toen mijn leven nu nog bepaalt. Na mijn ziekte heb ik bewust besloten om van het leven te genieten en elke dag te waarderen."
Tijdens een recente awardshow in Hamburg stond Meis opnieuw stil bij het geluk dat ze tegenwoordig ervaart. Vooral het feit dat ze haar zoon heeft zien opgroeien, betekent veel voor haar. "Dankbaar dat ik hier vandaag kan staan, dat ik gezond ben en dat ik mijn zoon heb zien opgroeien", aldus Meis.
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