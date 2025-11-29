Excelsior-fan rende uit protest tegen Ajax 72 kilometer: "Ongastvrij"

Dylan Metselaar. Excelsior-fan, wilde het uitduel met Ajax eigenlijk overslaan. Door de hoge parkeerkosten van 21 euro vond hij het belachelijk om nog te gaan. Hij verzon een protestactie: hij liep 72 kilometer hard naar de Johan Cruijff ArenA. Excelsior won ook nog.

"Mensen die me kennen, weten dat ik wel eens wat gekke dingen doe met hardlopen of rondom voetbalwedstrijden", begint de fan bij ESPN. "Ik wilde de wedstrijd tegen Ajax boycotten vanwege de ongastvrijheid. Jong Ajax heeft bijvoorbeeld geen dak op de tribune en supporters zijn weleens gecontroleerd op Feyenoord-tatoeages of pasjes. Er kwam dit jaar bovenop dat we 21 euro parkeerkosten moesten betalen, dus toen ben ik gaan hardlopen als protest."

Had hij een sjaal om bij zijn tocht? "Nee, maar wel een Excelsior-shirt. Ik had daaroverheen nog een hardloopjasje aan vanwege de kou. Eigenlijk is de afstand maar 65 kilometer, maar ik wilde nog langs de supermarkt om wat eten te halen. Ik had ook geen rekening gehouden met een afsluiting onder een brug. Ik zag de ArenA al en toen moest ik nog twee kilometer omlopen."

"Ik was nog verbaasd dat ik kon opspringen", lacht de fan toen zijn team plots de openingstreffer maakte. "Toen Excelsior op 2-0 kwam, zei ik al dat het niet goed kon blijven gaan. Dat was gelukkig niet zo. Bij het juichen na het laatste fluitsignaal moest ik wel door mijn hurken, want mijn conditie was wel iets minder." Terug hoefde hij niet te rennen. "Ik mocht mee met de huisfotograaf. De reis zou anders nog langer duren, want ik had wind tegen", besluit hij lachend.