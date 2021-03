Geschreven door Jessica Westdijk 01 mrt 2021 om 20:03

Jong Ajax is maandagavond opnieuw tegen een nederlaag aan gelopen. Vorige week verloor het na een hectische slotfase in Volendam, nu was al snel duidelijk dat het met lege handen zou staan. Halverwege de eerste helft stond het al 3-0 achter. Uiteindelijk werd het tegen Excelsior 5-1.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Lassina Traoré. De spits kreeg na een goede combinatie tussen Kenneth Taylor en Naci Ünüvar een schietkans, maar schoot net voorlangs. Een paar minuten later was het bij de eerste mogelijkheid voor de thuisploeg meteen raak. Een voorzet kwam vanaf links voor het doel en werd door Rio Hillen ongelukkig binnen getikt. Daarna ging het rap. Binnen 23 minuten stond er een 3-0 stand op het scorebord. De 2-0 was een afstandsschot van Julian Baas. De 3-0 kwam tot stand uit een rebound. Dominik Kotarski kon nog redden op de inzet van Ahmad Mendes Moreira, maar de rebound van Reuven Niemeijer was raak.

Jong Ajax liep dus al vroeg achter de feiten aan en had het lastig. Mitchell van der Gaag besloot dan ook al voor rust om een dubbele wissel door te voeren. Hij haalde Hillen en Christian Rasmussen naar de kant en bracht Ar’Jany Martha en Donny Warmerdam in de ploeg. Voor rust veranderde er echter niets meer aan de stand.

Vlak na rust waren er meteen kansen voor Jurgen Ekkelenkamp en Youri Regeer, maar beide leverden niets op. Daarna volgde lange tijd een wat gezapige tweede helft, zonder al te grote kansen. Na 70 minuten was het even schrikken geblazen, toen Kotarski bij een redding hard met zijn hoofd tegen de paal kwam. De doelman bleef op de grond liggen, maar kon een paar minuten later het spel hervatten. Niet lang daarna werd het 3-1. De bal ging op de stip na een handsbal en Taylor benutte het buitenkansje. Jong Ajax leek daarna nog even aan te dringen, maar 10 minuten voor tijd maakte Mendes Moreira er 4-1 van. Met een prachtige knal van afstand liet hij Kotarski kansloos. Diep in blessuretijd werd het ook nog 5-1. Het slotakkoord was voor Joël Zwarts. Na zijn goal floot de scheidsrechter meteen af.

Volgende week wacht voor Jong Ajax een thuisduel met FC Den Bosch.