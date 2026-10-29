Excelsior-keeper hoopt op loting tegen Ajax: "Ik ben een Ajacied!"
De gymles van Kevin Reimink op de Openbare Basisschool Jan Ligthart in Zutphen verliep woensdag anders dan normaal. De keeper van Excelsior’31 kreeg bezoek van vier cameraploegen en de plaatselijke krant, nadat hij met twee gestopte strafschoppen een hoofdrol had gespeeld in de bekerstunt tegen ADO Den Haag.
De ploeg uit Rijssen zorgde in de eerste ronde van de KNVB-beker voor een verrassing door de Haagse club uit te schakelen. Reimink groeide tijdens de beslissende penaltyreeks uit tot de grote held. Ook op school bleef zijn prestatie niet onopgemerkt.
"Alle kinderen waren enorm enthousiast", vertelt Reimink. "Voor hen is het ook een hele belevenis met cameraploegen op school en zo. Alle klassen hebben vanochtend de samenvatting even teruggekeken en toen zagen ze meester Kevin op tv. Tussen alle interviews door heb ik een leuke gymles kunnen geven met een spel voor de kinderen. Het is wel een onwerkelijke dag. Ik heb zoveel appjes en berichtjes. Maar ik heb er nog niet één kunnen lezen, zo druk is het met alle aandacht", stelt hij tegenover De Telegraaf.
Reimink weet ook al welke tegenstander hij het liefst treft in de volgende ronde van het bekertoernooi. De doelman hoopt op een uitwedstrijd tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. "Ik zou het geweldig vinden om uit tegen Ajax te spelen in de Johan Cruijff ArenA. Ik ben een Ajacied en daar kom je als amateurvoetballer niet dagelijks, dus dat zou ik echt een geweldige ervaring vinden. Het is even afwachten tot de loting vrijdag."
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