Excelsior knokt zich terug: "Toen we in de rust binnenkwamen..."

Arthur Zagré bleek uiteindelijk de man die verantwoordelijk was voor de gelijkmaker van Excelsior in het duel met Ajax. De verdediger zag zijn team echter jammerlijk beginnen aan het duel.

"We begonnen de wedstrijd niet erg goed. In verdedigend opzicht was het oké, want we hadden een goede organisatie, maar aan de bal was het niet goed. We hadden wat slordige momenten. Toen we in de rust binnenkwamen, spraken we met de trainer. Hij pushte ons om beter te zijn aan de bal. Dat is wat we deden en de invallers hielpen ons", zegt hij tegenover ESPN.

Tegen vrijwel elke topploeg pakte Excelsior punten, toch staat het veertiende. "Het is moeilijk te verklaren, maar het is goed. We gaan in elke wedstrijd de strijd aan", aldus Zagré. "Elke wedstrijd begint met elf-tegen-elf en we kunnen tegen iedereen punten halen. We moeten een goed plan hebben en met de juiste mindset spelen. We moeten honderd of tweehonderd procent geven op het veld."