VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Excelsior Maassluis - Ajax in de beker wordt mogelijk verplaatst

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Excelsior Maassluis op Sportpark Dijkpolder
Excelsior Maassluis op Sportpark Dijkpolder Foto: © Pro Shots

Excelsior Maassluis zal het KNVB Beker-duel met Ajax waarschijnlijk niet in eigen huis spelen. De club bekijkt momenteel alternatieve locaties, maar de kans dat de wedstrijd in het Dijkpolderstadion plaatsvindt, lijkt klein.

"Dat wordt wel lastig, denk ik", zegt Excelsior Maassluis-voorzitter Harald Lourens in een interview met het Algemeen Dagblad. "We hebben komende week overleg met burgemeester Jack de Vries, maar mijn gevoel zegt wel dat dat waarschijnlijk een no go zal worden."

Lourens hoopt deze week duidelijkheid te krijgen over waar het duel gespeeld zal worden. In 2024 moest Excelsior Maassluis in de KNVB Beker tegen ADO Den Haag ook uitwijken, toen naar het stadion van Sparta. Volgens de voorzitter is dat opnieuw een optie. "We hebben ook heel goede ervaringen met die wedstrijd tegen ADO. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de jeugdopleiding van Sparta en waren tijdens de verbouwing van Nieuw Terbregge twee jaar gastheer van Jong Sparta. Die lijnen staan altijd open. Sportief gezien zeg ik nog steeds: Dijkpolder. Maar realistisch gezien zullen we waarschijnlijk moeten uitwijken."

Ondanks de onzekerheid kijkt Lourens vooral uit naar het treffen met Ajax. "Het leeft enorm. Het is vaak een impuls voor de clubcultuur en de verbinding binnen de club. Voor de A-selectie is het sportief natuurlijk een heel leuke uitdaging om tegen een topclub uit de Eredivisie te mogen spelen. Er zijn heel veel mooie kanten aan zo’n wedstrijd." Het duel staat gepland op 16, 17 of 18 december.

Gerelateerd:
Yunus Akgün

'Galatasaray lijkt spelmaker te moeten missen tegen Ajax'

0
Benoît Bastien tussen Ajax en Besiktas

Ajax krijgt oude bekende Franse scheidsrechter tegen Galatasaray

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ibrahim Afellay

Ibrahim Afellay hard voor Ajax: "Dat mag je wel verwachten"

0
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd