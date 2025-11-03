Excelsior Maassluis - Ajax in de beker wordt mogelijk verplaatst

Excelsior Maassluis zal het KNVB Beker-duel met Ajax waarschijnlijk niet in eigen huis spelen. De club bekijkt momenteel alternatieve locaties, maar de kans dat de wedstrijd in het Dijkpolderstadion plaatsvindt, lijkt klein.

"Dat wordt wel lastig, denk ik", zegt Excelsior Maassluis-voorzitter Harald Lourens in een interview met het Algemeen Dagblad. "We hebben komende week overleg met burgemeester Jack de Vries, maar mijn gevoel zegt wel dat dat waarschijnlijk een no go zal worden."

Lourens hoopt deze week duidelijkheid te krijgen over waar het duel gespeeld zal worden. In 2024 moest Excelsior Maassluis in de KNVB Beker tegen ADO Den Haag ook uitwijken, toen naar het stadion van Sparta. Volgens de voorzitter is dat opnieuw een optie. "We hebben ook heel goede ervaringen met die wedstrijd tegen ADO. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de jeugdopleiding van Sparta en waren tijdens de verbouwing van Nieuw Terbregge twee jaar gastheer van Jong Sparta. Die lijnen staan altijd open. Sportief gezien zeg ik nog steeds: Dijkpolder. Maar realistisch gezien zullen we waarschijnlijk moeten uitwijken."

Ondanks de onzekerheid kijkt Lourens vooral uit naar het treffen met Ajax. "Het leeft enorm. Het is vaak een impuls voor de clubcultuur en de verbinding binnen de club. Voor de A-selectie is het sportief natuurlijk een heel leuke uitdaging om tegen een topclub uit de Eredivisie te mogen spelen. Er zijn heel veel mooie kanten aan zo’n wedstrijd." Het duel staat gepland op 16, 17 of 18 december.