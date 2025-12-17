Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Excelsior Maassluis-speler wijst: "We maken nu wel meer kans"

Amber
bron: ESPN
Devin Plank
Devin Plank Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het woensdagavond in de Eurojackpot KNVB Beker op tegen Excelsior Maassluis. Voor Excelsior Maassluis-speler Devin Plank wordt het de tweede keer dat hij tegen Ajax speelt.

De fanatieke Feyenoord-supporter denkt dat er dit keer meer kansen liggen dan bij de nederlaag in 2022, toen Excelsior Maassluis met 9-0 onderuit ging. "Ik ga niet zeggen dat het een makkie wordt... Maar er liggen kansen", zegt Plank bij ESPN. Voor de middenvelder was dat duel bijzonder.

Plank keerde terug na een afwezigheid van meer dan een jaar, nadat hij was hersteld van een kwaadaardige tumor. "Ik heb toen negen maanden af en aan in het ziekenhuis gelegen. Na 14 maanden werd ik schoon verklaard. Ze zeiden dat ik 33% kans had dat ik na dat traject weer zou kunnen voetballen. En vanuit die 33% kans, zou ik weer 33% kans hebben om weer op hetzelfde niveau terug te komen. Dan heb ik me er toch aardig doorheen geslagen", zegt de Feyenoord-fan.

"Vergeleken met de Ajax-selectie van toen, maken we nu wel meer kans. Er is nu een grotere kans op een stunt. Dus als je mij nu vraagt: 'Is er kans?' Zou ik nu zeggen: 'Ja.' Ik ga niet zeggen dat het een makkie wordt… Maar er liggen kansen", lacht Plank.

Gerelateerd:
Anton Gaaei, Owen Wijndal en Davy Klaassen vieren de treffer

Inan voorspelt vertrek: "Mag zijn geluk dan ook elders beproeven"

0
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro

Ajax-aankoop maakt tot dusver weinig indruk: "De ongelukkigste"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws KNVB Beker
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd