Excelsior Maassluis-speler wijst: "We maken nu wel meer kans"

De fanatieke Feyenoord-supporter denkt dat er dit keer meer kansen liggen dan bij de nederlaag in 2022, toen Excelsior Maassluis met 9-0 onderuit ging. "Ik ga niet zeggen dat het een makkie wordt... Maar er liggen kansen", zegt Plank bij ESPN. Voor de middenvelder was dat duel bijzonder.

Plank keerde terug na een afwezigheid van meer dan een jaar, nadat hij was hersteld van een kwaadaardige tumor. "Ik heb toen negen maanden af en aan in het ziekenhuis gelegen. Na 14 maanden werd ik schoon verklaard. Ze zeiden dat ik 33% kans had dat ik na dat traject weer zou kunnen voetballen. En vanuit die 33% kans, zou ik weer 33% kans hebben om weer op hetzelfde niveau terug te komen. Dan heb ik me er toch aardig doorheen geslagen", zegt de Feyenoord-fan.

"Vergeleken met de Ajax-selectie van toen, maken we nu wel meer kans. Er is nu een grotere kans op een stunt. Dus als je mij nu vraagt: 'Is er kans?' Zou ik nu zeggen: 'Ja.' Ik ga niet zeggen dat het een makkie wordt… Maar er liggen kansen", lacht Plank.