Excelsior-trainer vol ongeloof over Ajax-speler: "Bijna fraude"
Ruben den Uil is behoorlijk onder de indruk geraakt van de kwaliteiten van Ajax. De trainer van Excelsior zag zijn ploeg zaterdag een punt meenemen uit Amsterdam, maar constateerde tegelijkertijd dat de Amsterdammers over veel individuele klasse beschikken. Vooral Tolu Arokodare maakte indruk op de oefenmeester.
"Dit is toch wel een hele mooie", begint Den Uil na de wedstrijd voor de camera van ESPN. "Het krachtsverschil was vandaag natuurlijk wel behoorlijk. Als je ook ziet wat voor spelers Ajax heeft, dan moet het ook een beetje meezitten. We hebben gevochten als leeuwen." Excelsior hield ondanks de Amsterdamse druk stand en wist uiteindelijk een resultaat over de streep te trekken.
Den Uil vindt dat Ajax er heel anders voorstaat dan een jaar geleden en is vooral gecharmeerd van Arokodare. "Als je dit Ajax ziet... Tolu, dat is bijna fraude voor de competitie. Hij is zo beresterk en zo lang... Een cheatcode. Dat is niet normaal. Al krijg je een tien in dekken voor de goal, dan nog komt deze man boven je uit", lacht Den Uil.
De Ajax-selectie herbergt volgens de trainer nog meer spelers die boven het gemiddelde niveau in Nederland uitsteken. "Zij hebben een paar zo ontzettend goede spelers", vervolgt de oefenmeester. "Ook voor de Eredivisie, dat is ongekend. Het is echt een ontzettend knappe prestatie van ons en dan heb je ook het geluk nodig dat er een bal niet ingaat", besluit hij.
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