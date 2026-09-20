Excelsior-trainer vol ongeloof over Ajax-speler: "Bijna fraude"

"Dit is toch wel een hele mooie", begint Den Uil na de wedstrijd voor de camera van ESPN. "Het krachtsverschil was vandaag natuurlijk wel behoorlijk. Als je ook ziet wat voor spelers Ajax heeft, dan moet het ook een beetje meezitten. We hebben gevochten als leeuwen." Excelsior hield ondanks de Amsterdamse druk stand en wist uiteindelijk een resultaat over de streep te trekken.

Den Uil vindt dat Ajax er heel anders voorstaat dan een jaar geleden en is vooral gecharmeerd van Arokodare. "Als je dit Ajax ziet... Tolu, dat is bijna fraude voor de competitie. Hij is zo beresterk en zo lang... Een cheatcode. Dat is niet normaal. Al krijg je een tien in dekken voor de goal, dan nog komt deze man boven je uit", lacht Den Uil.