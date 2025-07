'Exodus begonnen: Rasmussen vertrekt naar club uit Duitsland'

Volgens De Telegraaf gaat het om een transfer ter waarde van ongeveer één miljoen euro. Ajax zou daarbij een fors doorverkooppercentage willen behouden.

Rasmussen werd in 2019 voor circa drie miljoen euro overgenomen van FC Nordsjaelland, toen hij als groot talent werd binnengehaald. Zijn contract bij Ajax loopt nog tot de zomer van 2027, maar een doorbraak in het eerste elftal bleef uit. Fortuna Düsseldorf, actief in de 2. Bundesliga, ziet toekomst in de multifunctionele aanvaller.