AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Expected points Ajax en Heitinga: slechts 1 club presteerde beter

Niek
John Heitinga bij ESPN in gesprek met Hans Kraay junior
John Heitinga bij ESPN in gesprek met Hans Kraay junior Foto: © Pro Shots

Ajax  staat na vier competitiewedstrijden op een teleurstellende vijfde plek met slechts acht punten, maar qua 'expected points' presteerde John Heitinga een stuk beter. Uit onderliggende data blijkt namelijk dat de club uit Amsterdam op een tweede plek hoort te staan, zo valt te lezen op de website van ESPN

Alleen NEC scoorde namelijk hoger qua expected points. Ajax speelde tot nu gelijk in de uitwedstrijden tegen Go Ahead Eagles en FC Volendam, maar op basis van de Expected goals (xG) hadden de bezoekers die twee wedstrijden 'gewoon' moeten winnen. 

De Eredivisie-ranglijst op basis van Expected Points:

  1. NEC
  2. Ajax
  3. SC Heerenveen
  4. Feyenoord
  5. PSV
  6. FC Utrecht
  7. FC Twente
  8. AZ
  9. Telstar
  10. PEC Zwolle
  11. FC Groningen
  12. Go Ahead Eagles
  13. Fortuna Sittard
  14. NAC Breda
  15. Sparta
  16. FC Volendam
  17. Excelsior
  18. Heracles
Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Anton Gaaei

Ajax-tweetal moet het ontgelden: "Er gaat een hele hoop mis"

0
Davy Klaassen kijkt bedrukt

Klaassen verklaart pijnpunt Ajax: "Hadden we het moeilijk mee"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nogsteeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

0
Danny Koevermans

Koevermans reageert op 'verrassende' statistiek: "Had Ajax verwacht"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd