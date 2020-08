View this post on Instagram

F-Side blijft de komende wedstrijden leeg! Na drie oefenduels hebben alle groeperingen op de F-Side besloten dat tijdens de komende thuiswedstrijden in de Eredivisie de tribune op Zuid eerste ring leeg blijft. De F-Side heeft normaal gesproken plek voor 5000 seizoenkaarthouders. Echter, in de huidige situatie (rekening houdend met alle corona maatregelen) kunnen er zeker geen 5.000 Ajacieden op dit tribune gedeelte plaatsnemen. Dat houdt in dat elke seizoenkaarthouder op de F-Side maar één keer per een aantal wedstrijden naar het stadion kan. Hoeveel is nog niet bekend, maar het is duidelijk dat het maar één keer in de zoveel wedstrijden is en dat vinden wij onwenselijk. Aan het besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag: – gebrek aan interesse in de afgelopen oefenduels; – een seizoenkaarthouder mag maar één keer per een aantal wedstrijden naar binnen; – er zal geloot moet worden wie er naar welke wedstrijd mag. Wij hebben altijd aangegeven dat we alle supporters erbij willen hebben (Alles of niets) Dit is niet zozeer een statement richting Ajax of de gemeente Amsterdam, maar heeft te maken met het logische feit dat wij niet willen dat er voor ons gekozen wordt wie er wel en wie er niet bij mogen zijn. De komende week krijgt iedere seizoenkaarthouder een e-mail vanuit AFC Ajax. Hierin kan je de keuze maken of je de komende tijd wél of niet naar wedstrijden van ons aller Ajax wil. Wij verzoeken alle seizoenkaarthouders op de F-side op de mail aan te geven dat je niet komt, de F-Side blijft hoe dan ook leeg!