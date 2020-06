Geschreven door Jessica Westdijk 22 jun 2020 om 14:06

Andre Onana steekt al een tijdje niet onder stoelen of banken dat hij het deze zomer tijd vindt om Ajax te gaan verlaten. De doelman kwam begin 2015 over uit de jeugd van FC Barcelona en is sinds 2016 de onbetwiste eerste doelman in Amsterdam.

Hij heeft in Amsterdam nog een tweejarig contract, maar vindt de tijd rijp voor een stap naar de absolute top. De F-side probeert de doelman met onderstaand fraai doek op andere gedachte te brengen. Of Onana gehoor zal geven aan de oproep, blijft voorlopig afwachten.