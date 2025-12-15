Het laatste Ajax Nieuws
F-side krijgt bijval van fans Eredivisieclub: "Waar is de logica?"
FC Groningen-supporters met een spandoek Foto: © BSR Agency
Ajax moest het zondag in de Klassieker tegen Feyenoord doen zonder de F-side. Een deel van de supporters van FC Groningen liet eerder in het weekend al weten het niet eens te zijn met die straf.
Ajax besloot de hele F-side leeg te houden voor de wedstrijd tegen Feyenoord nadat het misging tijdens Ajax - FC Groningen. Dat duel werd al vroeg gestaakt nadat er door een deel van de harde kern vuurwerk op het veld geschoten werd.
Een deel van de supporters van FC Groningen lieten op hun beurt tijdens de wedstrijd tegen FC Volendam zaterdag weten dat geen geschikte straf te vinden. "Massale straf F-side voor daden van individuen. Waar is de logica?", zo klonk het. "Stop collectieve straffen."
