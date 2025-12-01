Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
F-Side laat van zich horen na tumult in Johan Cruijff ArenA

Ajax-fans tijdens Ajax - FC Groningen
Ajax-fans tijdens Ajax - FC Groningen Foto: © BSR Agency

De F-Side heeft kort, maar krachtig gereageerd op het vuurwerkschandaal in de Johan Cruijff Arena. "No one likes us we don't care", schrijft de harde kern van Ajax in een Instagram-story.

Het incident werd uiteindelijk het meest besproken moment van speelronde 14 in de Eredivisie. Kort na de aftrap van Ajax - FC Groningen staken supporters van de F-Side massaal vuurwerk af, waarvan een groot deel zelfs op het veld belandde. De wedstrijd lag ongeveer drie kwartier stil en toen het na de hervatting opnieuw misging, besloot scheidsrechter Bas Nijhuis de wedstrijd definitief te staken.

Het incident veroorzaakte grote verontwaardiging in Nederland en haalde ook de buitenlandse media. De F-Side lijkt zich echter weinig aan te trekken van de kritiek. "No one likes us we don't care", staat in de Instagram-story, begeleid door een filmpje van het moment tijdens de wedstrijd.

Ajax heeft inmiddels in een duidelijk statement afstand genomen van de actie. Volgens de club zou het vuurwerk ter nagedachtenis zijn van de overleden Tum. Het competitieduel wordt dinsdag in een lege Johan Cruijff Arena uitgespeeld, met aanvang om 14.30 uur.

