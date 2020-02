View this post on Instagram

F-SIDE moet knallen, stadion moet kolken! Dat onze club betere tijden heeft gekend, weet iedereen. Daarom moeten wij de komende wedstrijden als één blok achter ons aller Ajax staan. Te beginnen donderdag tegen Getafe. Iedereen weet dat het een moeilijke opgave wordt, maar zonder ons wordt het nog moeilijker. Onze spelers verdienen onze steun. Zodra de Spanjaarden het veld op lopen, moeten de tapas als dunne weer langs hun benen lopen. Te beginnen bij de warming-up. We roepen daarom iedereen op om vroeg het stadion binnen te gaan. Vanaf binnenkomst in het stadion tot einde wedstrijd moeten wij er alles aan doen. Keiharde support vanaf de tribunes. Heeft Getafe de bal? Dan zorgen wij dat ze hem weer inleveren! Is Ajax in de aanval? Dan zingen we net zo hard tot die bal tegen de touwen vliegt! Laat donderdag het begin zijn van een mooie reeks in de komende maand! Kop omhoog, borst vooruit! Wij zijn Ajax! @fside @amsterdamcasuals @ultras.amsterdam #ajax #fside #amsterdam #europaleague #ajax #getafe #fsideisnietmakkelijk #fside76 #fsideamsterdam