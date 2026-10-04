F-Side viert vijftig jaar met vuurwerk op iconische Ajax-plekken
De F-Side heeft zaterdagavond groots uitgepakt vanwege het vijftigjarig bestaan. De bekende supportersgroep van Ajax werd op 3 oktober 1976 opgericht en vierde het jubileum precies een halve eeuw later met vuurwerk op verschillende plekken in Amsterdam.
De festiviteiten beperkten zich niet tot één locatie. Zowel rondom de Johan Cruijff ArenA als op andere plekken met een belangrijke betekenis in de geschiedenis van Ajax werd het jubileum gevierd.
Zo ging er ook vuurwerk de lucht in op de Middenweg. Daar stond vroeger Stadion De Meer, jarenlang de thuishaven van Ajax voordat de club in 1996 naar de Amsterdam ArenA verhuisde.
Daarnaast werd het vijftigjarig bestaan gevierd bij het Olympisch Stadion. Ook die plek heeft een sterke band met de geschiedenis van Ajax. De club speelde er in het verleden regelmatig grote wedstrijden wanneer De Meer niet voldoende capaciteit bood.
Op beelden die de F-Side via sociale media deelt, is te zien hoe op meerdere locaties grote hoeveelheden vuurwerk worden afgestoken. Daarmee werd de vijftigste verjaardag van de supportersgroep nadrukkelijk gemarkeerd.
De F-Side ontstond in 1976 en groeide in de decennia daarna uit tot een van de bekendste supportersgroepen rond Ajax. Zaterdag werd die lange geschiedenis gevierd op meerdere plaatsen die nauw verbonden zijn met de Amsterdamse club.
F-Side viert vijftig jaar met vuurwerk op iconische Ajax-plekken
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