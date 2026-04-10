Faber met vertrouwen tegen 'grote club' Ajax: "Dat hebben we nodig"

Heracles Almelo verkeert in zwaar weer. De ploeg van trainer Ernest Faber is de hekkensluiter van de Eredivisie en staat voor de schier onmogelijke opgave om degradatie af te wenden. Faber houdt echter vertrouwen in zijn ploeg, maar beseft dat een overwinning tegen Ajax noodzakelijk is.

"Vanaf nu moeten we zoveel mogelijk wedstrijden winnen", zegt Faber op de officiële website van Heracles Almelo. "Linksom of rechtsom: we hebben punten nodig. Ajax is een grote club, waarvoor er ook grote belangen op het spel staan. Ze hebben veel vaardige voetballers in de ploeg, wij moeten er dus voor zorgen dat ze geen ruimte krijgen om die kwaliteiten te etaleren."

"Uiteindelijk moeten we alleen maar naar onszelf kijken", vervolgt de trainer. "Het gaat erom dat wij zelf ambitie tonen. Uit wat ik deze week tijdens de trainingen heb gezien concludeer ik dat dat wel goed zit. Er zit nog steeds veel energie en positiviteit in de groep."

Heracles Almelo mist tegen Ajax wel een aantal spelers. Zo is Mimeirhel Benita geschorst. Jeff Reine-Adélaïde, Mike te Wierik, Ajdin Hrustic en Jan Zamburek komen door blessures niet in actie. 

Daarentegen zijn Luka Kulenovic en Walid Ould-Chikh op de weg terug. "Zij worden steeds fitter. We komen dus weer wat ruimer in de mogelijkheden te zitten", aldus Faber.

