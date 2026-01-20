Faberski krijgt trap na: "Je ziet hoe zijn keuze heeft uitgepakt"

Kick-off
Verweij bevestigt: 'Ajax gaat voor die positie nog iemand halen'
Technisch manager Peter Hofstede van Telstar kan er niet wakker om liggen dat Jan Faberski tijdens de transferperiode niet voor Telstar heeft gekozen. Het jonge talent van Ajax komt uit voor PEC Zwolle, maar komt daar amper aan minuten toe. 

"Het binnenhalen van sponsoren bleek na de promotie aanzienlijk makkelijker dan het binnen hengelen van bovenmodale spelers. Die worden net als vis duur betaald", schrijft Steven Kooijman in De Telegraaf. "Het bedankje van Jan Faberski werd een klassieker. De Ajax-belofte reageerde na een gesprek met Telstar-trainer Anthony Correia, die aangaf dat de aanvaller ook flink moest meeverdedigen, alsof hij met een houten bajonet de loopgraven werd ingestuurd."

Faberski ging dus naar PEC Zwolle, waar hij het moet doen met invalbeurten. De aanvaller staat nog altijd droog: "Je ziet hoe zijn keuze heeft uitgepakt. Maar hij was lang niet de enige met wie wij hebben gesproken. Ze dachten allemaal: waar kom ik terecht?", stelt Hofstede in de genoemde krant.

