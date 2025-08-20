Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Faberski wees transfer af: "Bang dat hij veel moest verdedigen"

Niek
Jan Faberski aan de bal bij Jong Ajax
Jan Faberski aan de bal bij Jong Ajax

Ajax-talent Jan Faberski had zijn loopbaan (tijdelijk) kunnen vervolgen bij Telstar, maar de creatieve linkspoot ziet de overgang niet zitten. Cristian Willaert weet bij Tekengeld te melden dat beide clubs al wel akkoord waren over een huurtransfer. 

“Maar hij heeft er zelf de stekker uit getrokken”, vertelt de verslaggever van ESPN. "Hij heeft op het laatste moment besloten het toch niet te doen. Hij was bang dat hij te veel moest verdedigen”, aldus Willaert, die zich vervolgens kritisch toont over de keuze van Faberski.  

“Ik denk juist dat het voor zulke spelers heel goed kan zijn om een jaartje bij Telstar te voetballen”, adviseert hij. Faberski speelt nu namelijk zijn wedstrijden vooral met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In 35 wedstrijden was hij goed voor 4 goals en 3 assists. 

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
