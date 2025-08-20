Faberski wees transfer af: "Bang dat hij veel moest verdedigen"

Ajax-talent Jan Faberski had zijn loopbaan (tijdelijk) kunnen vervolgen bij Telstar, maar de creatieve linkspoot ziet de overgang niet zitten. Cristian Willaert weet bij Tekengeld te melden dat beide clubs al wel akkoord waren over een huurtransfer.

“Maar hij heeft er zelf de stekker uit getrokken”, vertelt de verslaggever van ESPN. "Hij heeft op het laatste moment besloten het toch niet te doen. Hij was bang dat hij te veel moest verdedigen”, aldus Willaert, die zich vervolgens kritisch toont over de keuze van Faberski.

“Ik denk juist dat het voor zulke spelers heel goed kan zijn om een jaartje bij Telstar te voetballen”, adviseert hij. Faberski speelt nu namelijk zijn wedstrijden vooral met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In 35 wedstrijden was hij goed voor 4 goals en 3 assists.