Fàbregas ondanks nederlaag onder de indruk van Ajax: "Hoog niveau"

Ajax kreeg na afloop van de eerste editie van de Como Cup lovende woorden van Cesc Fàbregas. De trainer van Como was onder de indruk van het spel van de Amsterdammers, ondanks de 3-0 zege van zijn ploeg in de finale.

Fàbregas sprak zijn waardering uit voor Ajax' deelname en had veel respect voor de manier waarop de ploeg zich presenteerde. "Het was een prachtige wedstrijd van een zeer hoog niveau, mede dankzij Ajax. Ze hebben een vergelijkbare identiteit als wij. Hoewel het een oefenwedstrijd was, heb ik er echt van genoten", zei de Spanjaard tegenover Sky Sport.

Daarnaast benadrukte Fàbregas het belang van ontwikkeling binnen zijn eigen elftal. "We blijven werken aan het versterken van onze identiteit. Het team moet zich blijven verbeteren en zoveel mogelijk oplossingen vinden. Vandaag speel je op de ene manier, morgen op een andere. We werken eraan om ons op dit vlak te ontwikkelen."

Como investeerde deze zomer al meer dan honderd miljoen euro in versterkingen, gesteund door de ambitieuze clubleiding.