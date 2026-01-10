Fabrizio Romano: 'Ajax heeft beet en gaat aanvaller verwelkomen'

Ajax heeft de komst van Maximilian Ibrahimovic afgerond. Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano, die zijn bekende 'here we go' aan de deal verbindt. De negentienjarige aanvaller komt op huurbasis over van AC Milan, waarbij Ajax een optie tot koop heeft bedongen.

De rechtsbenige linksbuiten sluit in eerste instantie aan bij Jong Ajax, maar zal ook regelmatig meetrainen met het eerste elftal. Bij AC Milan speelde Ibrahimovic dit seizoen voor het beloftenteam Milan Futuro. Daar liet hij zich zien met vijf doelpunten en vijf assists in achttien wedstrijden. In de overeenkomst is een doorverkooppercentage voor de Italiaanse club opgenomen.

De transfer zat al enige tijd in de pijplijn. Vrijdag meldde De Telegraaf al, op basis van Italiaanse bronnen, dat Ajax serieus werk maakte van de tijdelijke komst van de zoon van Zlatan Ibrahimovic.

Binnen Ajax wordt Ibrahimovic gezien als een interessante investering voor de toekomst. Directeuren Alex Kroes en Marijn Beuker zijn ervan overtuigd dat de aanvaller in Amsterdam de juiste omstandigheden vindt om zich verder te ontwikkelen richting de top.

Ibrahimovic ligt bij AC Milan nog vast tot de zomer van 2027, maar kiest met zijn overstap naar Ajax bewust voor meer speelminuten op profniveau.