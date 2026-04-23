Fabrizio Romano: 'Ajax serieus geïnteresseerd in Real-middenvelder'

Ajax moet rekening houden met stevige concurrentie in de strijd om Dani Ceballos. Volgens Fabrizio Romano zijn er naast de Amsterdammers nog twee clubs concreet geïnteresseerd in de middenvelder van Real Madrid.

De transferexpert bevestigt dat Ceballos deze zomer mag vertrekken uit Madrid. De 29-jarige Spanjaard staat open voor een nieuwe stap, nadat hij dit seizoen weinig speeltijd kreeg. In totaal kwam hij tot 22 officiële wedstrijden, vaak als invaller, zonder direct betrokken te zijn bij een doelpunt.

Ajax werd eerder al in verband gebracht met de spelmaker, onder meer door Spaanse media zoals MARCA. Nu onderstreept ook Romano dat de club uit Amsterdam serieus in de markt is, al is niet bekend welke andere clubs eveneens meedingen naar zijn handtekening.