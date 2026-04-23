Fabrizio Romano: 'Ajax serieus geïnteresseerd in Real-middenvelder'

2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Ajax moet rekening houden met stevige concurrentie in de strijd om Dani Ceballos. Volgens Fabrizio Romano zijn er naast de Amsterdammers nog twee clubs concreet geïnteresseerd in de middenvelder van Real Madrid.

De transferexpert bevestigt dat Ceballos deze zomer mag vertrekken uit Madrid. De 29-jarige Spanjaard staat open voor een nieuwe stap, nadat hij dit seizoen weinig speeltijd kreeg. In totaal kwam hij tot 22 officiële wedstrijden, vaak als invaller, zonder direct betrokken te zijn bij een doelpunt.

Ajax werd eerder al in verband gebracht met de spelmaker, onder meer door Spaanse media zoals MARCA. Nu onderstreept ook Romano dat de club uit Amsterdam serieus in de markt is, al is niet bekend welke andere clubs eveneens meedingen naar zijn handtekening.

Een vertrek van Ceballos lijkt aannemelijk, ondanks een contract dat nog doorloopt tot medio 2027. Vorige zomer leek hij nog op weg naar Olympique Marseille, maar toen koos hij er op het laatste moment voor om bij Real Madrid te blijven.

De middenvelder, die eerder uitkwam voor Real Betis en Arsenal FC, staat nu opnieuw voor een belangrijke keuze in zijn carrière. Ajax hoopt daarvan te profiteren, maar zal dus wel andere gegadigden moeten aftroeven.

