Fabrizio Romano: 'Ajax wil middenvelder (19) van Rangers halen'

Niek
Fabrizio Romano
Fabrizio Romano

Bailey Rice mag zich in de belangstelling verheugen van Ajax en Schalke 04, zo weet Fabrizio Romano maandagmiddag te melden via X. De Schotse middenvelder heeft een aflopend contract bij Rangers en kan daardoor transfervrij vertrekken. 

De topclub uit Schotland wil het 19-jarige talent graag langer binden, maar beide partijen wisten tot nu toe nog geen akkoord te bereiken. Schalke heeft Rice inmiddels al een voorstel gedaan, maar er zijn dus meerdere kapers op de kust.

Ajax is ook al langere tijd op zoek naar versterking op het middenveld. Vorige week kwam de naam van Dani Ceballos naar buiten. De 29-jarige middenvelder kan komende zomer vertrekken bij Real Madrid. Eerder dit jaar waren ook Kodai Sano en Stije Resink al in beeld. 

De Japanse middenvelder mocht echter niet vertrekken van NEC, terwijl ook FC Groningen niet bereid was om Resink - die ook in de belangstelling stond van Benfica - te laten gaan. Laatstgenoemde is inmiddels (zwaar) geblesseerd geraakt en komt de komende maanden niet in actie. 

Gerelateerd:
Erik ten Hag op de tribune bij FC Twente

'Ajax laat talent transfervrij vertrekken: Ten Hag wil profiteren'

0
Sven Mijnans schreeuwt het uit na zijn treffer in de bekerfinale tegen NEC

Sven Mijnans naar Ajax, Feyenoord of PSV? "Ik zou hem zo pakken"

0
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

0
