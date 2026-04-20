Fabrizio Romano: 'Ajax wil middenvelder (19) van Rangers halen'
Bailey Rice mag zich in de belangstelling verheugen van Ajax en Schalke 04, zo weet Fabrizio Romano maandagmiddag te melden via X. De Schotse middenvelder heeft een aflopend contract bij Rangers en kan daardoor transfervrij vertrekken.
De topclub uit Schotland wil het 19-jarige talent graag langer binden, maar beide partijen wisten tot nu toe nog geen akkoord te bereiken. Schalke heeft Rice inmiddels al een voorstel gedaan, maar er zijn dus meerdere kapers op de kust.
Ajax is ook al langere tijd op zoek naar versterking op het middenveld. Vorige week kwam de naam van Dani Ceballos naar buiten. De 29-jarige middenvelder kan komende zomer vertrekken bij Real Madrid. Eerder dit jaar waren ook Kodai Sano en Stije Resink al in beeld.
De Japanse middenvelder mocht echter niet vertrekken van NEC, terwijl ook FC Groningen niet bereid was om Resink - die ook in de belangstelling stond van Benfica - te laten gaan. Laatstgenoemde is inmiddels (zwaar) geblesseerd geraakt en komt de komende maanden niet in actie.
Fabrizio Romano: 'Ajax wil middenvelder (19) van Rangers halen'
