Geschreven door Idse Geurts 27 jun 2022 om 11:06

Volgens transferexpert Fabrizio Romano staat Ajax een belangrijke week voor de boeg omtrent verschillende transfers. Dit meldt de doorgaans goed ingelichte journalist op Twitter. Ajax wacht cruciale gesprekken om Steven Bergwijn, Owen Wijndal, Lisandro Martinez en Antony.

Zo gaat Ajax deze week weer om tafel met Tottenham Hotspur over een mogelijke transfer van Steven Bergwijn. De twee clubs zijn in grote lijnen al akkoord, maar de Londenaren willen eerst zelf nog een nieuwe aanvaller aantrekken. Ook wil Tottenham nog enkele bonussen opnemen in de deal. Uiteindelijk zal Ajax rond de 25 miljoen euro betalen voor Bergwijn. Dit werd afgelopen zondag gemeld door het Algemeen Dagblad.

Verder komt ook de komst van Wijndal dichterbij. Volgens zowel Romano als het Algemeen Dagblad, moeten er alleen nog paar details worden gladgestreken. Deze transfer is in een stroomversnelling geraakt, aangezien Nicolas Tagliafico ook op het punt staat om Ajax te verlaten. Naar verluidt heeft Manchester United interesse in de Argentijn.

Tot slot, gaat Ajax ook onderhandelen over twee uitgaande transfers. Manchester United is de afgelopen weken al druk aan het onderhandelen over Antony en wellicht brengen ‘The Red Devils’ deze week een nieuw bod uit op de aanvaller. De nieuwe club van Erik ten Hag is verder ook geïnteresseerd in Martinez, terwijl ook Arsenal achter de verdediger aanzit.