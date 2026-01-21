Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Fabrizio Romano bevestigt transfer oud-Ajacied naar Galatasaray'

Arthur
bron: Fabrizio Romano
Fabrizio Romano
Fabrizio Romano Foto: © Pro Shots

Oud-Ajacied Noa Lang maakt mogelijk een nieuwe stap in zijn carrière. Volgens de doorgaans goed ingevoerde Fabrizio Romano staat de aanvaller op het punt om op huurbasis naar Galatasaray te verkassen.

Romano meldt op X: "Noa Lang naar Galatasaray, het is rond! De clubs hebben zojuist een akkoord bereikt. Een huurdeal voor 2 miljoen euro, plus een optie tot koop van 30 miljoen euro is door Napoli geaccepteerd. Lang zal een hoger salaris krijgen dan bij Napoli als Galatasaray hem in juni permanent overneemt."

Lang debuteerde in het profvoetbal bij Ajax en speelde daarna voor FC Twente, Club Brugge, PSV en Napoli.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Brian Brobbey

Brobbey bloeit weer helemaal op: "Dat is wel het lot van Ajax"

0
Aad de Mos

De Mos: "Ajacied is uit de hemel komen vallen, een godsgeschenk"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Noa Lang
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties