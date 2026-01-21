Het laatste Ajax Nieuws
'Fabrizio Romano bevestigt transfer oud-Ajacied naar Galatasaray'
Fabrizio Romano Foto: © Pro Shots
Oud-Ajacied Noa Lang maakt mogelijk een nieuwe stap in zijn carrière. Volgens de doorgaans goed ingevoerde Fabrizio Romano staat de aanvaller op het punt om op huurbasis naar Galatasaray te verkassen.
Romano meldt op X: "Noa Lang naar Galatasaray, het is rond! De clubs hebben zojuist een akkoord bereikt. Een huurdeal voor 2 miljoen euro, plus een optie tot koop van 30 miljoen euro is door Napoli geaccepteerd. Lang zal een hoger salaris krijgen dan bij Napoli als Galatasaray hem in juni permanent overneemt."
Lang debuteerde in het profvoetbal bij Ajax en speelde daarna voor FC Twente, Club Brugge, PSV en Napoli.
