2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
'Fabrizio Romano deelt transferupdate: Ajacied naar Juventus'

Arthur
bron: Fabrizio Romano
Fabrizio Romano
Fabrizio Romano Foto: © BSR Agency

Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft Juventus zich verzekerd van de 16-jarige Esad Deniz, een groot talent uit de jeugd van Ajax.

Romano meldt op X: "Vandaag reist hij naar Italië, morgen volgt de medische keuring en een nieuw talent voor het Juve-project." Het nieuwe contract van Deniz bij Juventus zal geldig zijn tot juni 2028. De jonge middenvelder, die zowel de Nederlandse als Turkse nationaliteit heeft, geldt als een veelbelovend talent binnen de Ajax-jeugdopleiding.

Romano staat bekend als transferexepert die door de regel niet mis zit met zijn aankondingen. Deniz sinds de zomer van 2024 bij Ajax. Daarvoor was het talent drie jaar actief in de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles.

