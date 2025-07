'Fabrizio Romano: Ex-Ajacied staat voor 35 miljoen euro transfer'

Lorenzo Lucca staat op het punt om zich aan te sluiten bij Napoli. De Italiaanse spits, die in het seizoen 2022/23 op huurbasis voor Ajax uitkwam, is volgens meerdere media hard op weg naar de regerend kampioen van Italië. Alleen de laatste details tussen Napoli en Udinese moeten nog worden afgerond, waarna de deal rond de 35 miljoen euro afgerond kan worden.

De clubs onderhandelen al geruime tijd over een constructie waarbij Napoli Lucca eerst huurt voor 9 miljoen euro, met een verplichte koopoptie van 26 miljoen euro die na een jaar geactiveerd wordt. De boomlange spits zou inmiddels zijn jawoord hebben gegeven aan de Napolitanen en staat te popelen om de stap te maken.

Lucca wordt daarmee de vierde grote zomeraanwinst van Napoli. Eerder werden Kevin De Bruyne en Noa Lang al gepresenteerd, terwijl ook de komst van Sam Beukema op korte termijn wereldkundig wordt gemaakt. Lucca past in de nieuwe lijn van de club om vroegtijdig te investeren in fysiek sterke en technisch vaardige spelers.

In Napels zal Lucca de concurrentie moeten aangaan met Romelu Lukaku, die vorig seizoen onder Antonio Conte de onbetwiste eerste spits was. Ook Victor Osimhen is nog altijd eigendom van Napoli, maar de club rekent op een vertrek van de Nigeriaan deze zomer. Lucca kwam bij Ajax 1 tot 16 wedstrijden waarin hij twee doelpunten maakte en één assist gaf. Ook kwam hij in actie namens Jong Ajax. Daar scoorde hij zes keer in 16 wedstrijden en gaf hij ook nog drie assists.