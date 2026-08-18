'Fabrizio Romano geeft transferupdate, Ajax ook nog in de race'
PSV is dicht bij de komst van Lutsharel Geertruida. De Eindhovenaren zijn met RB Leipzig in gesprek over een huurtransfer van de 26-jarige verdediger, maar ook Ajax heeft de hoop nog niet opgegeven. Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano.
Geertruida, international van het Nederlands elftal en voormalig speler van Feyenoord, lijkt daarmee op weg naar Eindhoven. Van een definitief akkoord is echter nog geen sprake. PSV krijgt namelijk concurrentie van meerdere clubs. Romano schrijft op X: "PSV Eindhoven sluit huurdeal met Lutsharel Geertruida, de onderhandelingen zijn in volle gang. Real Sociedad en Everton hebben na Ajax ook contact opgenomen om de voorwaarden van de deal tot het einde te onderzoeken."
PSV heeft momenteel de beste papieren om Geertruida op huurbasis over te nemen van Leipzig, maar Ajax, Real Sociedad en Everton houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Bij PSV kan Geertruida spelen in de Champions Leauge, hetgeen bij de andere clubs niet kan. De verdediger moet zelf nog een definitieve keuze maken. Romano verwacht dat die beslissing snel komt. "Definitieve beslissing aan de zijde van de speler valt binnen de komende 24 uur."
Geertruida maakte in 2024 de overstap van Feyenoord naar RB Leipzig en kwam sindsdien ook uit voor Sunderland, waar hij op huurbasis speelde. Voor het Nederlands elftal kwam hij inmiddels twintig keer in actie.
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