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Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

Gijs Kila
bron: Fabrizio Romano

Ajax heeft op dit moment nog geen officieel bod uitgebracht op Noa Lang. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano. Volgens de Italiaan is er wel contact geweest tussen de Amsterdamse club en de vertegenwoordigers van de aanvaller van Napoli.

Romano benadrukt dat Lang zich momenteel laat zien in de voorbereiding. "Lang doet het voorlopig erg goed in de voorbereiding en lijkt weer op de speler die Napoli een jaar geleden heeft aangetrokken, en niet op de speler die we vervolgens gedurende het seizoen hebben gezien."

De transferexpert bevestigt de belangstelling van Ajax, maar stelt dat de onderhandelingen zich nog in een vroeg stadium bevinden. "Op dit moment zijn er, voor zover mij is verteld, geen aanbiedingen. Er is alleen sprake van contacten en telefoongesprekken met de zaakwaarnemers van de speler."

Volgens Romano hangt een eventueel vertrek van Lang samen met de transferplannen van Napoli. De Italiaanse topclub wil Exequiel Zeballos van Boca Juniors aantrekken, maar daarvoor moet eerst ruimte in de selectie ontstaan.

Die situatie kan weer in beweging komen als Mika Godts Ajax verruilt voor Paris Saint-Germain. In dat scenario zou Ajax de komst van Lang kunnen versnellen, terwijl Napoli vervolgens door kan schakelen voor Zeballos.

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