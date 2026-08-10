Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."
Ajax heeft op dit moment nog geen officieel bod uitgebracht op Noa Lang. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano. Volgens de Italiaan is er wel contact geweest tussen de Amsterdamse club en de vertegenwoordigers van de aanvaller van Napoli.
Romano benadrukt dat Lang zich momenteel laat zien in de voorbereiding. "Lang doet het voorlopig erg goed in de voorbereiding en lijkt weer op de speler die Napoli een jaar geleden heeft aangetrokken, en niet op de speler die we vervolgens gedurende het seizoen hebben gezien."
De transferexpert bevestigt de belangstelling van Ajax, maar stelt dat de onderhandelingen zich nog in een vroeg stadium bevinden. "Op dit moment zijn er, voor zover mij is verteld, geen aanbiedingen. Er is alleen sprake van contacten en telefoongesprekken met de zaakwaarnemers van de speler."
Volgens Romano hangt een eventueel vertrek van Lang samen met de transferplannen van Napoli. De Italiaanse topclub wil Exequiel Zeballos van Boca Juniors aantrekken, maar daarvoor moet eerst ruimte in de selectie ontstaan.
Die situatie kan weer in beweging komen als Mika Godts Ajax verruilt voor Paris Saint-Germain. In dat scenario zou Ajax de komst van Lang kunnen versnellen, terwijl Napoli vervolgens door kan schakelen voor Zeballos.
"Bij de wedstrijd van Ajax heb ik me alleen maar zitten vervelen"
Cruijff nog niet uitgewinkeld: "Gaan nog vijf spelers bijkomen"
'Feyenoord hoopt talentvolle aanvaller van Ajax te verleiden'
Ajax op rapport: invallers maken het verschil tegen PEC Zwolle
'Eredivisieclub wil Don-Angelo Konadu graag overnemen van Ajax'
Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."
Klaassen deelt sneer uit na overwinning: "Zij zijn gewoon beter"
Van der Vaart over Ajacied: "Geen twintig procent van wat ik was"
Míchel geeft keihard signaal af aan Ajax-speler: "Hij mag weg"
Reserverol Godts besproken: "Dan neem je supporters in de maling"
'Ajax-doelwit loopt zware blessure op; transfer lijkt utopie'
Perez lovend over Ajacied: "Ik denk dat hij heel belangrijk wordt"
El Ahmadi adviseert Míchel Sanchez: "Je moet met hem spelen"
'Ajax blijft geïnteresseerd in Spaanse doelpuntenmaker (24)'
Míchel Sánchez lyrisch: "Hij was ontzettend belangrijk voor ons"
Van Hanegem kritisch: "Geen argument om hem bondscoach te maken"
'Ajax heeft opnieuw beet: linksback wordt spoedig gepresenteerd'
Erik ten Hag benaderd door KNVB: "Daar was toen geen sprake van"
Driessen kritisch op Ajax-aankopen: "Die vallen zwaar tegen"
Van der Vaart verbaast zich over Ajax: "Ik vind het heel gek"
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'