'Fabrizio Romano geeft update over onderhandelingen PSG en Ajax'
Paris Saint-Germain gaat na de strijd om de UEFA Super Cup opnieuw in gesprek met Ajax over een transfer van Mika Godts. Dat meldt transferspecialist Fabrizio Romano.
Volgens Romano verwachten de Amsterdammers op korte termijn een nieuw bod uit Parijs. De onderhandelingen zouden daarmee een nieuwe fase ingaan.
Daarnaast meldt de Italiaan dat Godts zelf al akkoord is met het sportieve project van Paris Saint-Germain. De Belg zou dus nog steeds openstaan voor een overstap naar de Franse topclub, terwijl Ajax zich voorbereidt op een nieuwe aanbieding.
PSG en Ajax bereikten vooralsnog dus geen akkoord over een transfersom, maar volgens Romano worden de gesprekken binnenkort hervat.
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