Fabrizio Romano heeft Ajax-nieuws: "Here we go, binnenkort!"

"Ik begrijp dat de deal tussen Jorrel Hato en Chelsea nu heel dichtbij is... Here we go, binnenkort!", schrijft Romano. "De onderhandelingen met Ajax zitten in de laatste fase na nieuwe directe gesprekken vandaag."

"Hato wacht op groen licht om te reizen en zo snel mogelijk bij Chelsea te tekenen", aldus Fabrizio Romano. Het is nog niet duidelijk hoe veel Chelsea gaat betalen voor Hato. Naar verluidt gaat het om een bedrag van 50 miljoen euro.