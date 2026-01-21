'Fabrizio Romano kondigt komst van Belgische speler naar Ajax aan'

Ajax versterkt zich deze week met Samory Kone, het vijftienjarige toptalent van RSC Anderlecht. Transferexpert Fabrizio Romano meldt dat de laatste details van het contract van de rechtsbuiten inmiddels zijn afgerond.

Eerder gaven Ajax Showtime en De Telegraaf al aan dat de Amsterdammers zo goed als rond waren met het talent. Kone wordt op 28 januari zestien en kan dan zijn eerste profcontract tekenen. De Belgische club kan niets doen tegen het vertrek van de vleugelspeler, omdat hij nog geen contract had bij Anderlecht.

Romano bevestigt woensdag op X: "De transfer is helemaal rond en Ajax verwacht de vijftienjarige Belg deze week in Amsterdam." Kone stond al langere tijd op de radar van Ajax en zal naar verwachting aansluiten bij de Onder 17. Dit seizoen kwam hij nog uit voor Anderlecht Onder 18. Kone is een drievoudig international van België Onder 16 en leverde daarin één assist, tegen de leeftijdgenoten van Frankrijk.

Ajax heeft in de afgelopen jaren vaker talentvolle Belgische jeugdspelers naar Amsterdam gehaald. Zo kwamen onder anderen Rayane Bounida (Anderlecht), Jorthy Mokio (KAA Gent), Mika Godts (KRC Genk) en Ethan Butera (Anderlecht) al naar de club.