Pantelic Podcast
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Fabrizio Romano meldt transfer naar Ajax, contractduur bekend'

Arthur
bron: Fabrizio Romano
Fabrizio Romano
Fabrizio Romano Foto: © Pro Shots

Takehiro Tomiyasu (27) zal dinsdag de medische keuring bij Ajax ondergaan. De Japanner en de Amsterdamse club hebben, onder voorbehoud van een positieve uitslag, overeenstemming bereikt over een contract tot de zomer van 2026.

Beide partijen hebben bovendien de intentie uitgesproken om de samenwerking te verlengen indien dit goed bevalt, zo meldt de voetbaljournalist die zo'n 26,5 miljoen volgers.

De doorgaans goed geïnformeerde Fabrizio Romano meldt op X: "Takehiro Tomiyasu naar Ajax, daar gaan we! Mondelinge overeenkomst bereikt over een contract geldig tot juni 2026. Er is een kortlopende overeenkomst gesloten, de medische keuring vindt dinsdag plaats — als alles in orde is, zal de Japanse verdediger zijn handtekening zetten."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Sean Steur tegen Feyenoord

Ajax-uitblinker kan geluk niet op: "Deze zal ik nooit vergeten"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd