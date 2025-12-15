'Fabrizio Romano meldt transfer naar Ajax, contractduur bekend'

Takehiro Tomiyasu (27) zal dinsdag de medische keuring bij Ajax ondergaan. De Japanner en de Amsterdamse club hebben, onder voorbehoud van een positieve uitslag, overeenstemming bereikt over een contract tot de zomer van 2026.

Beide partijen hebben bovendien de intentie uitgesproken om de samenwerking te verlengen indien dit goed bevalt, zo meldt de voetbaljournalist die zo'n 26,5 miljoen volgers.

De doorgaans goed geïnformeerde Fabrizio Romano meldt op X: "Takehiro Tomiyasu naar Ajax, daar gaan we! Mondelinge overeenkomst bereikt over een contract geldig tot juni 2026. Er is een kortlopende overeenkomst gesloten, de medische keuring vindt dinsdag plaats — als alles in orde is, zal de Japanse verdediger zijn handtekening zetten."