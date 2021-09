Geschreven door Idse Geurts 24 sep 2021 om 10:09

De transfersoap omtrent Andre Onana duurt voort. Onana stapt waarschijnlijk over naar de Italiaanse topclub Internazionale. Dit meldt transferexpert Fabrizio Romano in een livestream op Twitter. De doelman is van plan om volgende zomer transfervrij te vertrekken bij Ajax. Vervolgens kan de Kameroener een meerjarig contract in Milaan tekenen. In de modestad zal Onana de opvolger worden van de 37-jarige Samir Handanovic. Overigens meldt Romano dat de deal nog niet rond is, maar dat Onana wel heel erg dicht bij een overgang is.

Bij Ajax zal men niet verbaasd zijn over deze gang van zaken. Marc Overmars liet onlangs nog weten dat hij een contractverlening van de doelman niet ziet gebeuren. Daarnaast stelde Overmars dat een verkoop er alleen in zit tegen het juiste bedrag. “Als het bedrag niet voldoende is, dan maar in juli voor niets”, zo liet de directeur voetbalzaken optekenen.

Onana werd afgelopen maand nog wel ingeschreven voor de Champions League. Het is echter maar de vraag of de doelman ├╝berhaupt nog een wedstrijd voor Ajax zal spelen.