Fabrizio Romano onthult: 'Engelse topclub concreet voor Hato'

Jorrel Hato mag zich in de serieuze belangstelling verheugen van Chelsea, zo laat Fabrizio Romano weten via X. De doorgaans betrouwbare transferexpert laat weten dat de verdediger van Ajax 'top priority' is voor de Engelse topclub. Volgens Transfermarkt heeft Hato een marktwaarde van 35 miljoen euro.

Hato wil zelf dolgraag de overstap maken naar Chelsea en een persoonlijk akkoord ligt dan ook in de lijn der verwachtingen. De onderhandelingen tussen Ajax en Chelsea zijn ook al in volle gang, terwijl beide clubs een 'zeer goede relatie' met elkaar hebben.

Jorrel Hato was afgelopen seizoen één van de sterkhouders in de ploeg van trainer Francesco Farioli en deed in de zomer ook nog met Jong Oranje mee aan het EK in Slowakije. Hij kwam onder andere in actie tegen de leeftijdsgenoten uit Engeland.