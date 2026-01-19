'Fabrizio Romano onthult nieuwe club van Timber: Ajax profiteert'

Quinten Timber staat op het punt om de overstap naar Olympique Marseille te maken. Fabrizio Romano meldt op X dat de transfer van de voormalige Feyenoord-aanvoerder, die in het verleden bij (de jeugdopleiding van) Ajax en FC Utrecht speelde, vrijwel rond lijkt te zijn.

Timber mikt op een winterse transfer naar Marseille en zou al een mondeling akkoord hebben over zijn salaris in het Stade Vélodrome. Ook tussen Feyenoord en de Franse club zijn de gesprekken bijna afgerond. De hoogte van de transfersom is nog niet bekend, maar het contract van Timber - die zes jaar in de jeugdopleiding van Ajax speelde - loopt over zes maand af. De club uit Amsterdam heeft dus in ieder geval recht op een opleidingsvergoeding.

Het bericht van Romano komt minder dan 24 uur na Timber’s explosieve interview na de 3-4-derby nederlaag tegen Sparta. Hij ging op eigen initiatief naar ESPN, haalde hard uit naar Robin van Persie, noemde het een 'poppenkast' en liet doorschemeren dat hij zijn laatste wedstrijd in De Kuip had gespeeld. Van Persie reageerde dat er wat hem betreft 'geen weg terug' is voor de ex-aanvoerder van Feyenoord.