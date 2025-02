Romano onthult: "Liverpool plant scoutingsmomenten voor Ajacied

De Italiaanse transferjournalist Fabrizio Romano maakt melding van de Engelse interesse in de jonge verdediger. Romano meldt de interesse in een video op zijn eigen YouTube-account. "Mij is verteld dat Liverpool nog minstens twee of drie scoutingsmissies plant om Hato van dichtbij te bekijken", vertelt hij. "Hij wordt al langere tijd nauwlettend gevolgd door Liverpool en staat op de shortlist."

"Maar er zijn meerdere clubs die hem volgen, waaronder Chelsea. Hato is een belangrijke speler voor de Ajax en voor Francesco Farioli, één van de gezichten van de club. We weten hoe goed Ajax bekendstaat om hun jonge toptalenten. Maar in de zomer zullen topclubs aankloppen", aldus Romano.