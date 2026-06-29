Fabrizio Romano spreekt gerucht over Ajax en Ter Stegen tegen
De berichtgeving dat Ajax Marc-André ter Stegen definitief wil overnemen van FC Barcelona blijkt niet te kloppen. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano richten de Amsterdammers zich nog altijd op een huurconstructie voor de ervaren doelman.
Ter Stegen geldt al geruime tijd als de belangrijkste kandidaat om het doel van Ajax te verdedigen na het vertrek van Vitezslav Jaros, die terugkeert naar Liverpool. Lange tijd werd uitgegaan van een tijdelijke overstap, maar zondagavond meldde Gianluigi Longari van Sportitalia verrassend dat Ajax mikte op een permanente transfer.
Romano spreekt die berichten maandag echter tegen. Volgens de transferexpert zijn trainer Míchel en technisch directeur Jordi Cruijff enthousiast over de komst van de Duitse keeper, maar ligt de focus nog steeds op een huurovereenkomst. De gesprekken tussen Ajax en Barcelona zouden bovendien de goede kant op gaan.
Ook de onderhandelingen met Ter Stegen zelf verlopen volgens Romano positief. De sluitpost staat open voor een transfer naar Amsterdam, al vormt zijn salaris momenteel nog het belangrijkste struikelblok in de besprekingen.
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