'Fabrizio Romano verwacht zomers vertrek van gewilde Ajacied'

Mika Godts lijkt komende zomer een transfer te gaan maken. Transferexpert Fabrizio Romano meldt dat Europese topclubs zich al hebben gemeld bij Ajax voor de Belgische vleugelaanvaller.

"Mika Godts zal naar verwachting in de zomer de overstap maken, en Europese topclubs hebben hun oog laten vallen op dit talent van Ajax", schrijft Romano. Volgens hem zijn de eerste contacten met de club uit Amsterdam inmiddels gelegd, al is nog niet duidelijk om welke clubs het precies gaat en of er al onderhandelingen lopen.

De interesse komt niet uit de lucht vallen. Godts maakt dit seizoen grote indruk in de Eredivisie met zestien doelpunten en elf assists in 29 wedstrijden. Ook tegen NAC Breda liet hij zich zien met een fraaie solo en een assist. In de Champions League bleef zijn rendement wel beperkt tot één assist.